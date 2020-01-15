Даша Астафьева показала упругую грудь в дерзкой фотосессии

Даша Астафьева / Instagram

Украинская певица и бывшая модель Плейбой Даша Астафьева поделилась откровенными фото в своем инстаграм.

Даша Астафьева показала грудь на пикантных фото в сексуальном белье.

"Насколько важно для мужчины, чтобы женщина, была примером прожитой в гармонии семейной жизни?", " - пишет Астафьева.

На фото Даша Астфьева позирует в черном кружевном секси-белье, и с накидкой, похожей на черные крылья.

Даша демонстрирует стройные длинные ножки и упругие женские формы - аппетитные ягодицы и сочную грудь, которую не способные скрыть сексуальные белье и накидка.

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

Поклонники не смогли не засыпать ее множеством комплиментов и комментариев. Даша Астафьева получила сотни комментариев за свои оголенные формы.

Ранее Надя Дорофеева заинтриговала облегающим купальником