"Полпирожка на улице": Развратница-Кардашьян публично засветила интимную зону

Ким Кардашьян / Instagram

В сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в кадр на пляже.

Ким Кардашьян неудачно поправила купальник, и продемонстрировала миру депилированную зону бикини. Интимные фото с Ким Кардашьян уже распространяются в Instagram.

На фото, которые попали в сеть, Ким Кардашьян отдыхает в очередном отпуске. Она примерила несколько купальников, и с одним случилось неожиданное - трусики сползли не в ту сторону, оголив то, что Ким Кардашьян привыкла показывать только своему мужу.

Фото получили большую популярность, и хоть их регулярно подчищают, некоторые попали в Instagram.

"Неужели так обязательно эти полпирожка на улице (( ну некрасиво же, блин", "Она сама себе съемку заказала?", "С ними ездят фотографы", - пишут в комментариях в соцсетях.

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