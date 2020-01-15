  1. Главная
  3. Stars

"Без комплексов, походка кошки, грация картошки: Бузова в извращенной позе завела сеть

15 января 2020, 17:14

Российская певица Оля Бузова продемонстрировала откровенную позу на видео, которое должно было стать секси-штучкой.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова записала сексуальное видео с выходом из бассейна, но что-то пошло не так.

Певица Оля Бузова приняла сексуальную, а потом просто развратную позу, пока записывала видео в Instagram.

"Когда хочешь сексуально вылезти из бассейна, но что-то идёт не так", - пишет Бузова, дабавляя тег iamsexyandiknowit.

На видео Бузова сексуально лаская грудь подплывает к краю бассейна, поднимается, принимает секси-позу, и на моменте, когда нужно подняться вверх, что-то идет не так - какая-то ее часть перевешивает, и Бузова расставив ноги заваливается обратно в бассейн.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram
Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram
Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram
Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Поклонники не сдержали эмоций, и завалили ее комментариями с похвалами.

"мне кажется или у Оли грудь стала больше?", "Вот тут она классная и смешная, но как она жеманится в сторис иногда... секси-шмекси утиные губки", "Реально у Оли грудь увеличилась", "да видно но двоечку сделала чтоб внимание не привлекать", "напишите в гугл голая Ольга Бузова и посмотрите какая у нее грудь)) точно такая же как и тут", "Ты супер!!! Без комплексов. Смеюсь от души", "Боже... Это самое обалденное видео, что я видела сегодня! Впервые пишу комент тебе Оленька! Ты сделала этот день! Спасибо тебе огромное.. Ахахах... Шикарно!", "Что сиськи не наростишь???", "Откуда грудь взялась?", "Так всё у тебя в жизни..начинаешь с пафосом и заявкой,а жизнь на жопу приземлит!Что с бузкоинами,что с ресторанами,с книгами,с музыкой..Выше жопы не прыгнешь!", "Ахвхвхахввхв, какая же жиза - походка кошки, грация картошки", "Ржу не могу, три раза пересмотрела", "Сразу видно, у человека все хорошо)", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова взбудоражила провокационным фото

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Без комплексов, походка кошки, грация картошки: Бузова в извращенной позе завела сеть». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:59
В Киеве отменили лекцию эксперта из РФ, назвавшего Революцию достоинства "жидомайданом"
17:50
В Испании полыхает аэропорт, все рейсы остановлены: первые подробности - видео Фото Видео
17:43
"Отака скотина": Полякову привезли к Януковичу для интима
17:37
УЕФА представил команду 2019 года - Роналду, Месси, 5 игроков Ливерпуля
17:21
В России рубль отреагировал падением на отставку правительства
17:14
"Без комплексов, походка кошки, грация картошки: Бузова в извращенной позе завела сеть
17:08
"Хабиб просто зверь": Серроне расхвалил россиянина перед боем с Макгрегором
17:00
"Укрепить права": Запад выступил против законопроекта о децентрализации Украины
16:41
"Пол помыла?": Ницой распекла чиновницу Минкульта из-за шокирующей зарплаты
16:40
Реал подпишет соперника сборной Украины, трансфер согласован - журналист
16:21
Новый отвод войск и тишина: Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе Видео
16:08
Я мастурбирую семь раз в день перед боем с Уайлдером - Фьюри
16:00
Сваты 7 сезон: Федор Добронравов назвал дату выхода сериала
15:48
"Не все получилось": правительство России уходит в отставку
15:42
Эксперт оценил новые планы Путина по "потрошению" российской Конституции
15:41
ООН потрясла мир сообщением о конце света
15:37
"Никому не угрожаем": Путин снова побахвалился своей ракетой
15:34
Лунин официально перешел в новый клуб
15:14
Приватизация Укрпочты и Нафтогаза: Кабмин принял ключевое решение
15:07
Невестку Пугачевой покусала белка: видео смотреть онлайн Видео
14:51
"Между ними химия": Зеленский собрался с визитом к Трампу
14:43
Гончарук рассказал, какие компенсации выплатят семьям погибших в Боинге украинцев
14:28
"Вот волонтёры лошары": Найем содрал с Укроборонпрома 300 тысяч и раздразнил Сеть
14:05
Мої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого Видео
14:00
Задержан еще один подозреваемый в убийстве Амины Окуевой - СМИ
13:44
Премия в размере 200% от оклада: Кабмин узаконил бонусы для топ-чиновников
13:40
Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане Видео
13:23
"Не возьмут на работу": Малюська рассказал, зачем ему гигантская зарплата и премии
13:19
Сковородка под задом уже подпекает: Путин срочно перешел к плану Б мнение
13:17
"Наш долг": Путин призвал бороться с "наглым враньем" Запада
13:14
"Танец зудящего клитора, трудовые мозоли": Волочкова взбудоражила провокационным фото
13:10
Когда сырники становятся опасными и с чем их есть нельзя
13:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
13:00
Путин решил "перекроить" Конституцию России: что хотят изменить
12:53
Семейные ценности: женщина с голым задом выкинула ребенка в туалет поезда - видео Видео
12:43
Потоп возле Ocean Plaza в Киеве: масштабную аварию ликвидировали Фото Видео
12:26
Родные братья из Украины насмерть разбились в ДТП в Польше
12:10
"Полпирожка на улице": Развратница-Кардашьян публично засветила интимную зону Фото
12:05
"Президент Зеленский застрял в стене": в Беларуси женщина повеселила спасателей Видео
12:03
Гончарук анонсировал масштабные чистки в налоговой
11:57
"Снимите дуру наконец": в США показали "работу" Луценко на Джулиани Фото
11:50
Киев плевал на минские соглашения: в МИД России повесили всех собак на Украину Видео
11:37
"Сладкая конфетка": Каменских свела с ума откровенным нарядом
11:30
Маникюр 2020 на День святого Валентина: маникюр с сердечками и губами фото Фото
11:26
Снял на видео, как ракета сбила боинг МАУ: в Иране арестовали очевидца авиакрушения
11:19
Новое ЧП с самолетом: лайнер сбросил топливо прямо на школьный квартал Видео
11:08
Помощь, премии, надбавки: министр соцполитики получила шокирующую сумму зарплаты
11:06
Американский офицер оценил, справится ли Киев с Донбассом после деоккупации
10:49
Авиакатастрофа в Иране: стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков Видео
10:39
Умер Стэн Кирш: причины смерти, фильмография, личная жизнь Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять