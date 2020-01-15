"Без комплексов, походка кошки, грация картошки: Бузова в извращенной позе завела сеть

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова записала сексуальное видео с выходом из бассейна, но что-то пошло не так.

Певица Оля Бузова приняла сексуальную, а потом просто развратную позу, пока записывала видео в Instagram.

"Когда хочешь сексуально вылезти из бассейна, но что-то идёт не так", - пишет Бузова, дабавляя тег iamsexyandiknowit.

На видео Бузова сексуально лаская грудь подплывает к краю бассейна, поднимается, принимает секси-позу, и на моменте, когда нужно подняться вверх, что-то идет не так - какая-то ее часть перевешивает, и Бузова расставив ноги заваливается обратно в бассейн.

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова / Instagram

Поклонники не сдержали эмоций, и завалили ее комментариями с похвалами.

"мне кажется или у Оли грудь стала больше?", "Вот тут она классная и смешная, но как она жеманится в сторис иногда... секси-шмекси утиные губки", "Реально у Оли грудь увеличилась", "да видно но двоечку сделала чтоб внимание не привлекать", "напишите в гугл голая Ольга Бузова и посмотрите какая у нее грудь)) точно такая же как и тут", "Ты супер!!! Без комплексов. Смеюсь от души", "Боже... Это самое обалденное видео, что я видела сегодня! Впервые пишу комент тебе Оленька! Ты сделала этот день! Спасибо тебе огромное.. Ахахах... Шикарно!", "Что сиськи не наростишь???", "Откуда грудь взялась?", "Так всё у тебя в жизни..начинаешь с пафосом и заявкой,а жизнь на жопу приземлит!Что с бузкоинами,что с ресторанами,с книгами,с музыкой..Выше жопы не прыгнешь!", "Ахвхвхахввхв, какая же жиза - походка кошки, грация картошки", "Ржу не могу, три раза пересмотрела", "Сразу видно, у человека все хорошо)", - пишут в комментариях.

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