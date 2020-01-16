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Уже не пися королева: "Царица ковровая" Maruv соблазняет стройными ножками на пикантных фото

16 января 2020, 04:27

Украинская певица Maruv отдыхает в ОАЭ, и публикует фотоотчеты своих подвигов. И вполне возможно, что она создаст новый тренд своим образом.

Maruv
Maruv / Instagram

Марув в колготочках и платье с донельзя неприличным разрезом взбудоражила сеть новыми горячими фото.

Певица Maruv позировала в очень соблазнительных позах, и завлекала секси-ножками на откровенных фото в Instagram.

"Иду за свои первым ковром", - написала Maruv.

Девушка отправилась на рынок, и устроила секси-фешн фотосессию з настоящими "персидскими" коврами. Maruv в длинных кожаных сапогах, колготочках, белой пятнистой юбочке и косухе чуть не устроила эпидемию инфарктов среди мужчин своей фотосессией. Она и выставляла ножку, и крутилась разными сторонами, и сексуально стреляла глазками - достаточно, чтобы мужчины упали у ее ног.

В конце, вероятно, Марув купила себе ковер, ибо заявила, что теперь она "Царица ковровая".

До этого все фанаты знали, что Maruv - "главная пися королева", так что не решила ли певица перейти на более провокационное прозвище? Пока неизвестно.

Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram

Ранее Оля Бузова в извращенной позе завела сеть откровенным видео.

Maruv новости шоу бизнеса
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