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"Как с бодуна": Бузова случайно засветила грудь на развратном фото

16 января 2020, 07:05

Российская певица Оля Бузова поделилась откровенными фото с отдыха со своим новым парнем Давой, и случайно засветила секси грудь на фото.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова поделилась томными фото в очень откровенном наряде, в котором случайно показала голую грудь.

Оля Бузова вывалила голую грудь на пикантном фото в Instagram.

"Mood of the day.  я глазами Аси Вялых. Какой кадр нравится больше 1/2 или 3?", - пишет Бузова.

На фото Оля Бузова в крошечном платье, которое больше походит на ночную рубашку позирует у бассейна. Она лежит у воды, а потом постепенно пприподнимается, и на на одном и фото, грудь коварно выглядывает из-под наряда на радость поклонников.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram
Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram
Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Поклонников больше всего впечатлила поза и идея фотосессии Бузовой, и они поспешили написать об этом.

"На какаху губатую похоже", "ты что совсем??? Как так можно??? Ты не прав, на самом деле она похожа не бессисечную горбатую какаху", "Тяжело вставала))", "Я тоже так подумала. Как будто пизд*нулась и вставала.. Почему жополизы как восторгаются не пойму", "3 точно нет.! Ощущение что упала и пытаешься встать. И выражение лица как с бодуна", "Может, так и было", "Бузова тебе как будто палку в опу воткнули", "Оля, ты устала? подняться не можешь?", "Уф ни делай такие губы, как беляш, тебе не идёт", "Первый просто огонь", "На 3 кадре как будто кончаешь", - пишут в комментариях.

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Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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