Ксения Пунтус пришла и сделала признание о внуке Михалкова

Ксения Пунтус / Instagram

Модель Ксения Пунтус, которую нашли под окнами дома Михалкова-младшего с множественными травмами, заявила, что нанесла их себе сама.

Модель Ксения Пунтус пришла в себя и объявила, что у нее нет претензий к Михалкову, пишет КП.

Ксения Пунтус рассказала, что в тот роковой вечер вместе с внуком Никиты Михалкова зависала в баре, и выпила вина.

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По возвращении домой Андрей Баков лег спать, а Ксения же, по её словам, открыла окно и села на подоконник.

По ее словам, она часто так делала. В руках был айпад и в какой-то момент она упала вниз. Претензий к Бакову она не имеет.

Тем временем Бакова повторно опросили.

"Внук известного режиссёра подтвердил свои первоначальные показания о том что он спал и о падении подруги узнал только от полиции. В ближайшие дни он планирует навестить Ксению в больницу", - говорится в сообщении.

После улучшения состояния к Ксении Пунтус начали пускать посетителей. До этого рядом с ней была только мама.

Напомним, до этого Ксения Пунтус ничего не помнила о падении, кроме своего имени.

Ксения Пунтус выпала из окна внука Михалкова 11 января. Ее нашли со множественными повреждениями прохожие.