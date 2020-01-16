"У*бище, ноги не раздвигает": Волочкова бесстыже засветила грудь

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова показала новый купальник, из-за которого ее грудь бессовестно норовит покинуть уютное гнездышко, и вывалиться наружу.

Анастасия Волочкова похвасталась гладеньким телом на откровенном фото в Instagram.

"Джунги", - написала Волочкова

На фото Волочкова снялась рядом с местным растением у пляжа. Дерево разрослось и пустило не только знатную тень, но и реально много листьев и веток.

Волочкова примерила новый купальник - розовый с желтым и другого фасона - крошечные трусики позволяют во всей красе наслаждаться гладенькой зоной бикини балерины, а бюстгальтер не в силах удержать ее внушительную грудь, которая лукаво выглядывает наружу на фото.

Анастасия Волочкова / Instagram

Поклонники не сдежрались, и поспешили высказать свои претензии из-за закрытых еще 15 января комментариях под постами Волочковой.

"Какое же у*бище. Не читает она. Ага . Ещё как читает. Насть, какая ж ты стремная.", "А заметили, что Анастасия прислушалась к прогрессивной общественности и таки прикупила новые купальники? Но ситуацию это не спасло", "хорошо хоть ноги не раздвигает пока", - пишут в комментариях.

Однако недолго музыка играла - Анастасия Волочкова закрыла комменты через 12 минут после публикации фото.

Ранее Оля Бузова случайно засветила грудь на развратном фото