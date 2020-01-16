"Губы, сиськи, шубы, киски": откровенное селфи приемной дочки Потапа взбудоражило сеть

Наташа Горовая / Instagram

Наташа Горовая, которая работает в с мамой и Потапом в Mozgi Entartainment, подняла вопрос о красоте в реальности и в Instagram, и показал на своем примере, как она выглядит на специальном секси-фото, и на случайном.

"Ожидание - реальность. Не верьте "идеальному образу" девушек из Instagram. Ещё не встретила ни одну такую на пляжах. А может они все собираются на отдельном пляже, о котором мы не знаем? Стало страшно знакомиться в интернете, потому что надеешься на встречу с девушкой 175 и весом 45 кг, у которой идеально все, даже линия бровей. А приходит такая, как на второй фотке, ещё и алкоголица, как любят написать наши СМИ. Любите себя и показывайте себя настоящую! Наконец-то мир приходит в себя и в моду возвращается натуральность, а не губы, сиськи, шубы, киски. P.S. С парнями тоже не всегда прикольно знакомится в Инстаграм, но об этом не сейчас", - пишет Наташа.

На первом фото она делает секси-сэлфи в зеркале, демонстрируя все достоинства накачанной и подтянутой в спортазале фигурки, с подчеркнутой талией, грудью и бедрами.

На втором фото Наташу фотографиерует кто-то, и она не стала втягивать живот, сгорбилась, и дала купальнику сползти. Хоть, большинство в комментариях утверждает, что она выглядит лучше на втором фото, Наташу очень многие похвалили, и просто восхитились ее смелостью поднимать эту тему.

Наташа Горовая / Instagram

Наташа Горовая / Instagram

В комментариях Наташе написали исключительно комплименты.

"На 2х фотографиях одинаково прекрасна", "Какая вы смелая!!", "Наташа, восхищаюсь тобой, спасибо тебе", "Ох, я бы не осмелилась так же с утепляющими складочками фоткаться", "Натали, за этот пост ты герой))", "У вас красивая фигура", "То чувство, когда считаю, что девушка привлекательна в амплуа, как на втором фото. Наташа, ты прекрасна!", "Наташа, ты очень красивая!", "Наталю, що це за пропаганду Ви проти себе влаштували?!", "Все мы люди) а фигура у тебя красивая, и тату просто ", - пишут в комментариях.

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