"Скоро в порнухе сниматься": Дорофеева топлес взбудоражила интимным фото

Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева вызвала бурную реакцию и поклонников, когда выложила в Instagram голое фото на пляже.

Надя Дорофеева вызвала бурное одобрение фанатов и звезд снимком топлес.

"НИ СЫ.Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед ", - пишет Дорофеева.

На фото Дорофеева на шезлонге отдыхаей, и принимает солнечные ванны топлес. Все, что скрывает ее грудь от фотографа и палящего солнца - отличная книга, которую, оказывается читали ее многие подписчики.

Надя Дорофеева / Instagram

Первыми на провокацию Доророфеевой отреагировали их друзья - Потап и Настя Каменских, а также Даша Астафьева и другие. Поклонники же забросали восторженными комментариями.

"Ты бы ещё вся голая разделась,скоро в порнухе надо сниматься будет,чему вы учите детей ,а Дантесу нравиться что его жена п.....ка ? (Певичка) ". - пишет Потап под фото.

"Мала агонь", - пишет Настя Каменских.

"Да, мы так и поняли", - пишет Даша Астафьева.

"И теперь заголовки: "НАДЯ ДОРОФЕЕВА ПОКАЗАЛА ГРУДЬ МИЛЛИОНАМ ФОЛЛОВЕРОВ", "красиво вова фоткает", "Книга крутая", "Меня бы книга не прикрыла", "Не ну просто секас", "Надюшка, офигенная", "Бл*, опять дрочить ... А я в реанимации", "Не страшно так загорать? Люди ведь смотрят. Хотя... Вам, Надюша, нечего стыдиться, фигура ведь ТОП", "Не стидно таке викладати, "Оу май гарбл Надя ты что крейзи?", "Обожаю", "Надя", - пишут в комментариях.

Ранее откровенное селфи приемной дочки Потапа взбудоражило сеть