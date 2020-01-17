"Сисюшки, не смотреть нереально, соски стоят": Глюкоза завела откровенным фото без лифчика

Глюкоза / instagram.com/chistyakova_ionova

Наташа Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, показала шрудь без лифчика.

Глюкоза показала грудь без лифчика Instagtam.

"Наше полное впечатлений путешествие в ЮАР подошло к концу! ?? Несомненно, это будто другая планета, очаровывающая своим разнообразием - культуры, национальностей, языков (их аж 11!), удивительной флоры и фауны. Держим курс дальше! Угадаете, куда на этот раз?", - пишет она.

На фото Глюзоа позирует в маечке и шортиках без белья, так что все интимные выступающие части тела выпирают как могут, заставляя в первую очередь обращать внимание на них

Глюкоза / Instagram

Поклонники полностью поддержали идею Глюкозы, и завалили ее комплиментами.

"Представляю, как Вас замучили вопросами про грудь, но не смотреть на неё просто нереально", "Соски стоят", "Классные сиськи... были бы свои...", "Очень поражают формы забора и фундамента. Просто бомба забор", "Стоят, родимые, как монумент вэлли)", "Сисюшки", "Офигенные сиськи ", "Шикарная грудь", - пишут в ко ментариях.

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