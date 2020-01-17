"Что у нее в трусах, взрослое фото": дочь Поляковой заинтриговала откровенным фото

Маша Полякова / Instagram

Дочь Оли Поляковой Маша отдыхает с мамой в Канкуне в Мексике, и публикует разные фото и видео с отдыха.

Маша Полякова опубликовала фото в откровенном бикини в своем Instagram.

"Что может быть лучше чем солнце, море и песок, а мое настроение улучшают мои любимые купальники от Nanika Swimwear. У них на столько много моделей, что подойдут на любой тип тела, лично моя любимая модель у них это Бразильская. А что тебе больше нравиться, море, или горы?", - пишет Маша Полякова.

Маша Полякова решила прорекламировать бренд купальников, и спустила шлейки с лифчика своего купальника, повернувшись бочком, демонстрируя свои умения, приобретенные во время учебы в школе моделей Аллы Костромичевой в 2019 году.

Маша Полякова / Instagram

Поклонники отметили красоту Маши Поляковой, но отметили, что фото у нее - совсем уже не детское.

"что у неё в трусах???песок?))", "Маша, купальник по-моему большой", "Выглядишь прекрасно, только купальник как-то не очень..как будто трусики большие(", "Умница! Красавица!", "Красунечка", "Кошмаррр", "Машуля прекрасна как всегда. Купальник не альо", "Ужасс", "Маша красоточка", "Ну такое...размер правда великоват, и цвет тебе не очень идет", "Маша, это уже взрослые фото", "Что сексуальное в тебе есть", "А в трусах висит песок", - пишут в комментариях.

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