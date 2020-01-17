"Обидеть шмару": жена Морозюка развратно показала зад и высказалась о мужиках

Ирина Морозюк / Instagram

Блогерша Ирина Морозюк лукаво соблазняет поклонников опкугліми формами на пикантном фото.

Ирина Морозюк засветила пышный зад на фото в Instagram, и заговорила про отношения с женщинами.

"И так ..время сраных советов от Ирины Морозюк. Для всех парней. Читаем и сохраняем ..Дело пойдёт о выборе девушки. У меня не мало парней в окружении с которыми я дружу . И они из года в год остаются все теми же холостяками , жалуясь на то , что нормальных девушек нет , эта какая то не очень, а эта шлюха , а эта вообще шлюха ещё и меркантильная до чёртиков. Вот .. но основная проблема в том , что изначально выбор падает именно на такого типа девушек , почему? Все очень просто. Сиси , губы , нос, ухоженная кожа , маникюр , педикюр , реснички , шикарные волосы. Ездит на машине , фитоняшка Лакшари клуба , посещающая лучшие звд города и т.д. Вот на каких девушек особый спрос в 21 веке. Пацаны называют их "модная малышка".А теперь урок математики :Сиськи - около 5000€Нос 3000-5000€Губы - 300€ ( раз в три месяца)Ухоженная кожа -около 1500€ ( в месяц )Маник, педик , волосы -1200$ в месяцАбонемент в Лакшари тренажёрку -40 000 -70 000 грн +Машина , одежда , рестораны и прочая хрень ещё тысячи $.Откуда? У меня есть подруги , которые не плохо зарабатывают.. работая с 9до 6 .На их счёту 1500 -2000$ в месяц и это такоооооооой максимум ! А теперь сравниваем возможности . .Так вот пацаны .. может та самая , девочка "не очень" именно та , что надо ? Она просто ещё ничья жена? И не любовница старого пузатого дяди ? И не Лакшари эскортница ? .Может пора включать мозги ? .Конечно есть и разведённые барышни красивые.. но их аппетиты то прежние. .Ну и дочки богатых родителей.. но там тоже много спорных моментов ( надо разбирать отдельно ) .P.s этим текстом не хотела обидеть ни одну эскортницу , куртизанку или просто шмару! Я считаю , что у каждого свой путь и своя жизнь ! Уважаю каждую профессию. Аминь", - пишет Ирина

На фото Ирина Морозюк позирует повернувшись попой к поклонникам. Она надела белое кружевное секси белье, в котором засветила аппетитную попку.

Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники очень по-разному отреагировали на фото и высказывания Морозюк.

"Ты не красивая, не давай советы ", "Да да у некоторых и нет 1000$ в месяц . Кто на кассе сидит или просто в банке . Там потолок 15 тыс грн , но на таких конечно же норм "пацыки" не глянут им сразу подавай успешную модную под стать им ... замкнутый круг .. мужчины перестали быть мужчинами , не хотят парить свой пукан по этому поводу .. хотят сразу все", "Те у кого "модная малышка" в приоритете для построения семьи - сами виноваты и своей тупостью заслужили то, что холостые и ноют тебе потом. Очевидно же", "А хуеть можно", "Ого! Шикардос!!", "В процессе написания данного поста не пострадала ни одна шкура "Нет ребята мораль этой басни такова что Ирине Морозюк нехватает Секса?", "Чертовски идеальный малыш", "Да это бл прям смета какая то на стройку, а перепланировка вообще золотая, тут нужен отличный архитектор. Иришка, а ты в свои годики не знаешь, по ночным клубам жен себе не ищут, чисто для заправки ей полного бака - да, но не для женитьбы. Вообщем совет так себе, на любителя и для чисто небольшой аудитории из " Queen", - пишут в комментариях.

Ранее дочь Поляковой заинтриговала откровенным фото, которое назвали "взрослым".