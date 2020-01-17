Меган Маркл позвали на работу в порно индустрию

Меган Маркл позвали на работу в порно / Скриншот Форс-мажоры

Меган Маркл, известная ролью горячей адвокатессы Рэйчел, позвали работать на порно-сайт YouPorn.

Руководство Youporn надеется, что Меган Маркл будет осуществлять надзор над "благотворительными усилиями" сайта для взрослых, пишет Metro.

Руководство YouPorn оказалось впечатленным не только ролью Меган Маркл в Форс-Мажорах, но и ее благотворительными инициативами еще до знакомства с принцем Гарри.

Читайте такжеМеган Маркл исключили из королевской семьи

"Вы оказались тем, кто предлагает творческие решения и интересные способы сделать мир лучше, поэтому вы идеально подходите для этой должности", - считают представители сайта.

Поэтому, Меган Маркл предложили работу "директором по специальным инициативам". Ребята из порно надеются, что Меган Маркл принесет прогрессивные и креативные идеи в их проекты.

Так же Меган Маркл будет бороться с "устаревшим образом мышления".

В YouPorn подчеркнули, что они с удовольствием занимались бы благотворительностью, однако сталкиваются "с проблемой предубеждения со стороны компаний и организаций". В итоге средства сайта не принимают. А вот Меган Маркл может порешать все их проблемы на раз.

Причем, зарплату Меган не озвучили, оставив только гадать, не почасовая ли там оплата. Однако эйчары порно сайта решили с уважением "ждать ответа" Меган.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя полномочия членов королевской семьи, а Елизавета ІІ высказалась о решении принца Гарри и Меган Маркл уйти из королевской семьи.