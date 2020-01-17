"Кровь с молоком": солистка Kazka засветила лукаво выглянувший сосок

Александра Зарицкая / Instagram

Певица Александра Зарицкая поделилась горячим фото в тесном купальнике на солнечном пляже Шри-Ланки.

Александра Зарицкая показала пышную грудь на фото в Instagram.

"В рубриці "Саша-блогер" сьогодні топ-3 місць, які треба відвідати на Шрі-Ланці: 1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте як найдалі від цивілізації)) Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay. 2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями. 3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили –Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach. Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів, знайомтесь з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам))) P.S. а також місцеві дуже смачно готують!!!", - пишет Саша Зарицкая.

На фото Саша Зарицкая в облегающем купальнике и солнцезащитных очках соблазняет упругими формами, которые засветили пикантные особенности ее фигуры и возбужденную грудь

Александра Зарицкая / Instagram

Поклонники завалили Александру Зарицкую комплиментами.

"Кровь с молоком или как говорила моя бабушка >. Круто, удачи", "Яка красуня", "ты очень вдохновляешь", "Сашо, яка ти розкішна красуня", "Вы не любите Россию?", "красивая )", "Роскошная девочка", "Александра, вы прекрасны", - пишут в комментариях.

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