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"Что с грудью? Откуда тити?": Бузова заинтриговала голым фото

18 января 2020, 07:15

Российская певица Оля Бузова показала горячие голые фото, и спровоцировала своих поклонников.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Звезда Дом-2 Оля Бузова взбудоражила откровенным голым фото в Instagram.

Певица Оля Бузова развратно показала свою грудь в Instagram.

"Сегодня с самого утра нас забрала яхта, и мы целый день провели в море. Я накупалась как следует, из воды вообще не вылезала. Мы посмотрели пещеры, ездили на водных мотоциклах, загорали, танцевали, вкусно обедали, и просто наслаждались друг другом и красотой вокруг. Смотрите мои сторис", - пишет Бузова.

На фото Оля Бузова позирует на палубе лодки в крошечном синем бикини и больших солнцезащитных очках.

Бузова сильно удивила всех тем, что у нее сильно увелиличалсь грудь в сравнении с прошлыми фото, и на фото она не только похвалилась стройненькими ножками, но упругой грудью.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Поклонники завалили Олю Бузову вопросами по поводу ее груди.

"У Оля что у вас с грудью?", "Откуда грудь взялась?", "Дава грудь мнет правильно", "1. Питание хорошее, 2 отдых, 3 самое главное мужчина появился. Эти три фактора способствуют ее увеличению в небольшом количестве (на единичку)", Откуда сиськи?", ".... Титек нет,кричат "где тити", они есть, кричат "откуда тити" .... люди,да вам не угодишь", "Оля! Никогда еще не была ты так красива! Вот, что делает любовь с нами с девочками)))", "Мне кажется,ваша грудь стало больше", "Весь жир с рёбер в сиськи ушёл, чудо дивное", - пишут в комментариях.

Ранее солистка Kazka засветила лукаво выглянувший сосок

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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