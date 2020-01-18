Белла Хадид случайно спалила сосок в наряде без белья: фото 18+

Самая популярная модель в мире Белла Хадид случайно засветила грудь на публичном мероприятии.
Белла Хадид посетила показ мод Луиз Виттон, и оказалась в компании знаменитого рэпера Криса Ву. Но от этого Белла Хадид так разволновалась, что случайно засветила голенькую грудь под своим откровенным нарядом.
Белла Хадид случайно засветила грудь на фото в Instagram.
"Внутри Луиз Виттон...Рай на Земле", - пишет Белла, и добавляет фото и видео с показа.
На Белле были брюки и голубой топ, под который не надевается белье. Пока Белла Хадид ходила ровно, топик успешно прикрывал ее грудь, оголяя только плечи и плоский животик.
Поклонники просто завадили Беллу комплиментами, но все обратили внимание на фото с Крисом Ву - Белла так захватилась, что наклонилась, и ее сосок лукаво выглядывает над топом, который сшит так, что не прижимает грудь вверху и внизу.
Некоторые пользователи сети начали спорить - что из-за качества фото плохо видно - сосок это, или просто верх груди, которая обнажилась под топом.
Всего за пару первых минут посты Беллы Хадид с показа набрали почти 700 и 140 тысяч лайков и тысячи комментариев от восторженных фанатов.
Учитывая, что Инстаграм не забанил Беллу, то модераторы тоже решили, что на фото она засветила кусочек груди, либо, что сосок плохо видно, и это не нарушает правила соцсети.
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