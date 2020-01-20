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"П*здатая, две пары грудей": Maruv дико завела интимными фото

20 января 2020, 07:01

Украинская певица Maruv поделилась горячими фото с Диубаи, и свела поклонников с ума своими соблазнительными формами.

Maruv
Maruv / Instagram

Певица Maruv показала упругую грудь и сочные ягодицы на откровенных фото с пляжа и гостиницы в Дубаи.

Maruv взбудоражила своих поклонников голыми фото в Instagram.

"Прощай, Дубай. Скоро увидимся", - пишет под фото Maruv

На фото, которые показала Maruv, Анна позирует не только на пляже, но и в гостиннице в бассейне. Maruv продемонстрировала очень пикантный купальник из черных полосочек ткани, который не скрывает тело певицы, а подчеркивает самые вкусные его части. Maruv бессовестно продемонстрировала не только пышную грудь и стройные ножки, но и сексуальные бедра и обнаженные ягодицы.

  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram
  • Maruv дико завела интимными фото Instagram

Поклонники засыпали Maruv комплиментами и позитивными комментариями.

"Бедный Саша ) а тут сфоткай а вот тут ещё ) а ещё тут и все ) а нет вот тут кадр хороший ) ну блин не хорошо вышла перефоткай ", "Супер секси", "Едрить колотить вот это жараа. Отвал всего", "Кошмарный купальник кроме первого фото две пары грудей", "Класная фигура", "Какая красива", "Настоящая, аппетитная, восхитительная Женщина", "П*здатая", "Красотка", "Красавица", "Красивый пупик Аньця", "Фигура - пушка. Анечка, ты - огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Оля Бузова заинтриговала голым фото на публике.

Maruv новости шоу бизнеса
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