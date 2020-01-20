"Недо*б, попа рабочая": Бузова дерзко изогнулась в интимной позе

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова вывернулась в крошечном бикини, при этом засветив все, что только могла.

Оля Бузова показала аппетитную попку и небольшую грудь в своем Instagram.

"Я в огне, завтра новый трек", - пишет Бузова, предупреждая, что ее новый трек выходит в понедельник 20 января.

На фото Оля Бузова в крошечном черном бикини позирует на мелководье, подняв вверх руки и сексуально выгнув спинку, продемонстрировав все достоинства своей сексуальной фигуры.

Оля Бузова / Instagram

Поклонники поспешили написать Бузовой горячие комментарии под стать фото.

"Давайте посчитаем сколько рёбер у Бузовой", "Когда на Евровидение?", "Ух как жопу выставила", "А попа-то реально рабочая", "Клаас", "Пожарных вызывать?", "Какое фото! Богиня!", "Твою свадьбу я жду больше!", "Очень ждём, малышка", "Вот вроде мужик появился, а фотки в стиле "недо*б" остались..", "Лягушачья задница.", - пишут в комментариях.

Ранее Оля Бузова заинтриговала голым фото на публике.