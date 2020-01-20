Настя Каменских показала упругую грудь крупным планом

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских опубликовала пикантное фото с отдыха в Мексике.

Настя Каменских сняла себя для Инстаграм, и показала грудь на виде сверху.

"Поиграем? Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! FROM MExico TO YOU.⠀Мексика - это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы? а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! Кому первому удасться написать вертикально MEXICO - получит подарок. Это должно выглядеть вот так:

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каждый комментарий - одна буква!⠀Удачи1 А победителя объявлю в моих сториз. Поэтому подписывайтесь и следите", - пишет Настя Каменских.

На фото Настя Каменских позирует в крошечном белом купальнике, демонстрируя не только свои фирменные кудряшки, но и обращая внимания на сочную грудь, которая попадает в кадр в очень выгодном ракурсе.

Настя Каменских / Instagram

Поклонники сходят с ума по откровенным фото Насти Каменских, и всего за час оно уже собрало почти 90 тысяч лайков и почти 70 тысяч комментариев.

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