Звезда Вечернего Квартала обнажила сочную попку

Элина Мбани / Instagram

Актриса Студии Квартал-95 участница Женского Квартала Элина Мбани решила окончательно свести с ума своих поклонников, и продемонстрировала соблазниельную попку.

Красотка Элина Мбани скромно надела кружевные трусики и покорила сеть откровенным фото в Instagram.

"Прийшла з фотосесії", - пишет к фото Элина Мбани.

На фото самая горячая участница Квартала позирует в полупрозрачных кружевных трусиках и толстовке, крупным планом демонстрируя соблазнительные ягодицы и накачанные в спортзале бедра.

Элина Мбани занимается танцами, и это явно идет ей только на пользу - девушка продемонстрировала шикарное тело.

Элина Мбани / Instagram

Кстати, сама уроженка Винницы, сейчас Элина в Киеве, если верить геотегу. Пока девушка не засветила фото, остается только догадываться, в какой фотосессии она приняла участие.

До этого Настя Каменских показала упругую грудь на откровенном фото крупным планом.