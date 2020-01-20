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"Пися только моя": Собчак взбудоражила голыми фото

20 января 2020, 15:59

Противница оголенного женского тела Ксения Собчак не против раздаться сама. Горячеи фото Собчак завели ее поклонников.

Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак недавно спровоцировала грандиозный скандал в соцсетях, начав осуждать своих "заклятых подруг" за то, что они публикуют голые попки и сиси. Но сама ведущая, журналистка и молодая жена Богомолова при поездке на отдых не смогла себе отказать в желании показать грудь.

Ксения Собчак засветила грудь и похвасталась стройными ножками на фото в Instagram.

Собчак залила в сторис снимки, которые она делала сама, пока отдыхала между купаниями. Девушка продемонстрировала грудь крупным планом, что довольно откровенно, ведь большую ее часть бикини скрыть не смогло.

Собчак похвасталась сразу несколькими откровенными купальниками разных цветов.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / Instagram
Ксения Собчак
Ксения Собчак / Instagram

"Номинация: "Фото с отдыха" шляпа - Natallia Yakimchyk, блузка - Wisdom Brand , ноги-свои!))", - пишет игриво Собчак.

На фото она в воздушной блузке-рубахе, солнцезащитных очках и шляпке позирует на краю бассейна, чуть пригнувшись, и прикрыв руками подол рубашки у "причинного места". Эту позу не смогли пропустить ее поклонники. 

Ксения Собчак
Ксения Собчак / Instagram

"Ноги хороши", "Вот вот...пися только моя!!!!!! мужланы вам!посвящаю!!", "Очень крутой ракурс", Ноги вообще", "Ба, стыдливыя вы наша, ручками прикрылась...", "Ну, скажем купель для Праздника соответствует", "Как то скромно в 30))) ", - пишут ей в комментариях поклонники.

Ранее звезда Вечернего Квартала обнажила сочную попку

Ксения Собчак новости шоу бизнеса
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