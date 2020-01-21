"Писичка огонь, сисяндры за*бись!": Глюкоза взбудоражила голым фото

Глюкоза / Instagram

Певица Глюкоза, которую знают также как Наташа Ионова, поделилась секс-фото в своем Intagram, и бессовестно завела все мужчин, и некоторых женщин в своем окружении.

Наташа Ионова-Глюкоза показала, как балуется интимным голым фото.

"Дневные мечты", - пишет Глюкоза под фото в Instagram.

На фото Глюкоза позирует в купальнике у бассейна на отдыхе, выставив напозаз свои самые сокровенные части тела. Поклонники просто не смогли спокойно смотреть на сочную грудь Глюкозы, которую она бессовестно показала, и ее оголенное тело. С одной стороны и вовсе стыдливо выглядывает сосок, который не смог до конца прикрыть купальник.

Глюкоза / Instagram

Глюкозу завалили комплиментами после того, как она показала голое фото.

"Сисаки четкие . но вата уже", "Волшебна,как всегда!!!!", "Красотка", "Писичка огонь )", "Банки подкачала смотрю)", "Такая Красивая", "Наташенька,ты просто великолепная девушка", "Какие груди сочные", "Какие красивые глаза", "Да вся супер", "Хорошие они", "Сексуальная грудь", "Экстравагантная", "СИСЯНДРЫ ЗА*БИСЬ !!!", - пишут в комментариях.

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