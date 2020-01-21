"Вкусно": участница Лиги Смеха без трусов устроила интимную фотосессию

Катерина Воронова / Instagram

Участница команды "180 и выше" а также подруга Леры Товстолес Катерина Воронова полностью обнажилась и устроила секс-фотосет с популярным фотографом.

Актриса и модель Катерина Воронова не оставила места для фантазии на фотосессии без белья, которую показала в Instagram.

"Ну что, поговорим о том "какая я худая"...Мне об этом говорят всю жизнь. Возможно, если бы я увидела себя со стороны, тоже так сказала бы, но нет. Я считаю себя -просто другой, отличающейся от всех внешность, собственными эмоциями и восприятием мира.Как по мне-это моя особенность и мне это нравится.Понятное дело, что в юном возрасте я комплексовала от того, что люди, смотря на меня с удивлением говорили "вот этоооо ты худая. Ты что-то ешь?" и всякое-такое... Для меня это было также, как "огооо, ты толстая"для полных девочек. Ребята, но я долго не грустила. Чуть повзрослев я научилась отвечать на такие провокации. У меня были легенды о том почему я такая, какая есть. Я любила смотреть на людей и на то, как они в это верят. Когда я отвечала на фразу "тебя хочется накормить" - так пойдём, накормишь. Как вы думаете хоть кто-то шёл и заказывал мне еду? Нет конечно. Люди же любят просто-потрепать своим языком).Честно, мне нравится, то какая я есть. Я вам даже больше скажу, когда кто-то мне говорит, сейчас конечно это редко происходит, но всё же... "Катя, а ты не хотела бы потолстеть" . Я бы хотела себе нормальную жопу))) нужно взять себя в руки, пойти в зал и она появится!)) а так, нет! Мне когда-то сон приснился, что я -толстая. На всю жизнь запомнила, в категории "страшные сны". Вот так и живём", - пишет она.

На фото, которое показала Катя Воронова, она позирует голая, только в крошечных черных стрингах, которые подтянула максимально вверх, засветив во всей красе бедра и грудь.

Катерина Воронова / Instagram

"По-моему быть такой худой и рельефной противозаконно!Но Катерина Воронова вне законов)))Снято в любимой Централ студио ком", - пишет фотограф Макс Задорожний.

На фото, которые опубликовал Задорожный, Катерина Воронова совершенно голая изгибается в самых пошлых позах - поднимает таз, задирает ноги вверх, откидывает голову, и сидит скрестив ноги, и прикрывая грудь руками. На фото Задорожнего, которые попали в сеть, Катерина не засветила интимные части тела, но остается только представлять, что видел фотограф, когда красотка ему позировала.

Катерина Воронова / Instagram

Катерина Воронова / Instagram

Катерина Воронова / Instagram

Катерина Воронова / Instagram

"Вкусно", "Невозможно оторвать взгляд, браво", "Шея", "Прекрасна", Нет слов", "Я тоже думаю, что это противозаконно! У меня даже бутерброд из рук выпал - это нереально круто!!!", "кайф!!! Нет слов чтобы передать весь восторг", "Какой Кайф! Безумно", Подобные "комплименты" всегда те кто сам , мягко сказать выглядит не на все, от не великого ума и невоспитанности", "Ахриненная", "Фото - огонь", - пишут в комментариях.

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