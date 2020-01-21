"Вкусно": участница Лиги Смеха без трусов устроила интимную фотосессию

Участница Лиги Смеха, Рассмеши Комика и Вечернего Квартала Катя Воронова снялась полностью голая в интимной фотосессии, и довела поклонников до массовых инфарктов.
Участница команды "180 и выше" а также подруга Леры Товстолес Катерина Воронова полностью обнажилась и устроила секс-фотосет с популярным фотографом.
Актриса и модель Катерина Воронова не оставила места для фантазии на фотосессии без белья, которую показала в Instagram.
"Ну что, поговорим о том "какая я худая"...Мне об этом говорят всю жизнь. Возможно, если бы я увидела себя со стороны, тоже так сказала бы, но нет. Я считаю себя -просто другой, отличающейся от всех внешность, собственными эмоциями и восприятием мира.Как по мне-это моя особенность и мне это нравится.Понятное дело, что в юном возрасте я комплексовала от того, что люди, смотря на меня с удивлением говорили "вот этоооо ты худая. Ты что-то ешь?" и всякое-такое... Для меня это было также, как "огооо, ты толстая"для полных девочек. Ребята, но я долго не грустила. Чуть повзрослев я научилась отвечать на такие провокации. У меня были легенды о том почему я такая, какая есть. Я любила смотреть на людей и на то, как они в это верят. Когда я отвечала на фразу "тебя хочется накормить" - так пойдём, накормишь. Как вы думаете хоть кто-то шёл и заказывал мне еду? Нет конечно. Люди же любят просто-потрепать своим языком).Честно, мне нравится, то какая я есть. Я вам даже больше скажу, когда кто-то мне говорит, сейчас конечно это редко происходит, но всё же... "Катя, а ты не хотела бы потолстеть" . Я бы хотела себе нормальную жопу))) нужно взять себя в руки, пойти в зал и она появится!)) а так, нет! Мне когда-то сон приснился, что я -толстая. На всю жизнь запомнила, в категории "страшные сны". Вот так и живём", - пишет она.
На фото, которое показала Катя Воронова, она позирует голая, только в крошечных черных стрингах, которые подтянула максимально вверх, засветив во всей красе бедра и грудь.
"По-моему быть такой худой и рельефной противозаконно!Но Катерина Воронова вне законов)))Снято в любимой Централ студио ком", - пишет фотограф Макс Задорожний.
На фото, которые опубликовал Задорожный, Катерина Воронова совершенно голая изгибается в самых пошлых позах - поднимает таз, задирает ноги вверх, откидывает голову, и сидит скрестив ноги, и прикрывая грудь руками. На фото Задорожнего, которые попали в сеть, Катерина не засветила интимные части тела, но остается только представлять, что видел фотограф, когда красотка ему позировала.
"Вкусно", "Невозможно оторвать взгляд, браво", "Шея", "Прекрасна", Нет слов", "Я тоже думаю, что это противозаконно! У меня даже бутерброд из рук выпал - это нереально круто!!!", "кайф!!! Нет слов чтобы передать весь восторг", "Какой Кайф! Безумно", Подобные "комплименты" всегда те кто сам , мягко сказать выглядит не на все, от не великого ума и невоспитанности", "Ахриненная", "Фото - огонь", - пишут в комментариях.
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