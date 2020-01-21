Жгучая латинская порнозвезда завела фанатов изящными прелестями

Эсперанса Гомес (Esperanza Gomez, настоящее имя – Эсперанса Гомес Сильва (англ. Esperanza Gomez Silva, дата рождения - 13 мая 1983 года, Белалькасар, Колумбия) – известная колумбийская модель и порноактриса.

Она родилась в колумбийском департаменте Калдас. Уже с семилетнего возраста начала сниматься как фотомодель. В последующие годы быстро стала популярной, причем настолько, что с 1999-го уже работала с известными колумбийскими модными брендами. Она изучала агрономические науки на протяжении нескольких лет, затем перевелась на отделение ветеринарной медицины. В 2005 году Гомес была признана Мисс Playboy TV Colombia.

В 2009-го она начала сниматься в порно в США. Первую главную роль Гомес сыграла в фильме South Beach 3 вместе с Джастином Слейером. С тех пор она работала с несколькими популярными студиями – Bang Bros, Naughty America и Brazzers.По состоянию на 2019-й она снялась в 56 порнофильмах и порнороликах.

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