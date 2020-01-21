"Ах*енная попка": Дорофеева засветила сочные ягодицы на откровенном фото

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой на отдыхе.
Надя Дорофеева показала соблазнительную попку на горячем фото на берегу моря.
Певица Надя Дорофеева завела поклонников интимными моментами в Instagram.
Надя Дорофеева продемонстрировала сочные бедра и аппетитную фигуру в черном крошечном бикини.
Поклонники смогли оценить во всей красе ее длинные стройные ноги и даже татуировки.
"Ах*енная попка", "нереальная, "выходи за меня", "Обожаю", "Очень красиво", "купальник", - пишут в комментариях.