"Ах*енная попка": Дорофеева засветила сочные ягодицы на откровенном фото

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева показала соблазнительную попку на горячем фото на берегу моря.

Певица Надя Дорофеева завела поклонников интимными моментами в Instagram.

Надя Дорофеева продемонстрировала сочные бедра и аппетитную фигуру в черном крошечном бикини.

Поклонники смогли оценить во всей красе ее длинные стройные ноги и даже татуировки.

Надя Дорофеева / Instagram

"Ах*енная попка", "нереальная, "выходи за меня", "Обожаю", "Очень красиво", "купальник", - пишут в комментариях.

Ранее участница Лиги Смеха снялась полностью голой.