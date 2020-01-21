"Сисеночки, провокаторша": голая ведущая Х-Фактора показала эротичное фото

Даша Трегубова / Instagram

Телеведущая Даша Трегубова поделилась интимным фото из ванной.

Ведущая Х-Фактора Даша Трегубова похвалилась голыми формами на откровенном фото в Instagram.

"Квест - найди лайм", - пишет Даша, отмечая, что она отдыхает на Бали.

На фото Даша отдыхает в ванной совсем голенькая, но некоторые интимные части тела у нее прикрыты лепестками цветов, но сочная грудь неудержимо вылазит из-под воды, приковывая взгляды поклонников.

Даша также засветила бедра и длинные стройные ножки в кристально прозрачной воде.

Даша Трегубова / Instagram

"Провокаторша", "Богиня", "Ммм.. сисеночки...", "Нашла", "Лайм ваной между цветами спрятан", "Еротично", "Даша супер у меня,*)", "Даша Богиня!", "лайм - лайм найден каков приз?)) да что же такое,прямо дразнитесь, вечер - такое фото.. не буду усугублять....", - пишут в комментариях.

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