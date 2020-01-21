"Булка в шортах, эпиляция ок": Светлана Бондарчук соблазняет развратным фото

Светлана Бондарчук / Instagram

Главред и владелица пиар-агентства Светлана Бондарчук не перестает хвастаться отличной фигурой в Instagram

Новые фото Светланы Бондарчук с натянутыми шортиками и зоной бикини взбудоражили россиян.

"Ещё не уехала, но уже хочу вернуться", - пишет Светлаана Бондарчук под своим фото.

На снимке она позирует

Светлана Бондарчук / Instagram

"А что за булка в шортах?", "Шорты выглядят неоднозначно", "Всё замечательно , Тело, фигура, лицо, улыбка, счастливая энергетика, но вот шортики , простите, подвели ", "Шотры маловаты. Не прилично. Где же ваша женская кроткость?!", "Светлана, вы просто шик! ", - пишут в комментариях.

Кроме того, Сергей Харченко показал Бондарчук в цельном купальнике, но при этом в глаза бросились возбужденные соски его возлюбленной, а поклонники не смогли не пошутить про ее депиляцию.

На фото Светлана Бондарчук не только демонстрирует не загорелую зону бикини, но ее грудь почти прорвалась через натянутый до полупрозрачности купальник, сквозь который видны набухшие соски и даже ореолы вокруг них.

Светлана Бондарчук / Instagram

"С размерчиком не угадала", "Светлана супер", "Ни че се))))))", "Красотка! Такой фигуре только позавидовать", "Шикарная Света! Любуюсь каждый день!", "Эпиляция ок", - пишут в комментариях.

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