Джиджи Хадид голая показала грудь на страницах российского глянца

Джиджи Хадид / Instagram

Джиджи Хадид снялась топлес для российского Vogue.

Сестра Беллы Хадид Джиджи похвасталась идеальным телом и сочной грудью на страницах популярного глянца.

"Спасибо, Vogue Russia. A 90’s baby by Zoe Grossman", - пишет Джиджи Хадид.

На фотоДжиджи позирует в разных нарядах - в прозрачных штанах и черном бикини

она оттягивает их и заглядывает вовнутрь. На другом фото она позирует в клетчастой маечке и шортиках.

Также Джиджи примерила прозрачный черный капроновый наряд, на котором голую грудь прикрыла только своими волосами.

А на другом фото она позирует в белом сарафанчике и черном жакете.

Также есть фотграфия в популярной ранее юбке в пол, и радужного цвета купальника, который удачно подчеркнул ее грудь.

На последнем фото Джиджи снялась топлес, поддерживая голую грудь так, что все поклонницам сразу стало завидно.

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