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"Срамота": Полина Гагарина засветила грудь под купальником-ниточкой

22 января 2020, 04:27

Российская певица Полина Гагарина, показала соблазнительную грудь в крошечном купальнике, и завела своих поклонников.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram

Участница Евровидения от России Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах и публикует интимные фото в Instagram.

Полина Гагарина на своих пикантных снимках похвалилась упругой грудью и аппетитной попкой.

"Муж сказал написать что- то умное к этим фотографиям .... Ээээ... аааа... нуууу... в общем, здесь хорошо", - подписала фото Полина Гарарина.

На фото Полина Гагарина в крошечном купальнике позирует в бассейне с водяным пистолетом и коктейлем. На ней купальник состоящий из крошечной полочки ткани, которая едва прикрывает ей соски, и крошечных трусиков, также в ниточку толщиной, которые не только позволяют получить прекрасный загар, но и отрывают напоказ шикарные формы, а не скрывают их.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram
Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram

Поклонники не смогли отказаться от эмоциональных комментариев фигуры Полины Гагариной - и очень милых, и негативных.
"Срамота очередная", "Хочу туда где вы, а не валятся на кровати до 12", "идеальная", "Рельеф", "Ваш супруг не разлюбил вас? Есть девушки красивее вас!", "Сисек так и нет", "Как классно, фото просто огонь. Полина, красотка", "Прекрасное фото!!!", "Очень красивые фото. Хорошего отдыха", "Полина, Вы шикарна", "Грудь отсутствует", "и хорошо. Все пропорционально, а не как у всех ))", - пишу в комментариях.

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