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Деми Роуз топлес показала свои сочные арбузики поклонникам

22 января 2020, 05:55

Британская модель Деми Роуз сводит с ума поклонников своими откровенными фото, которые бессовестно публикует с отдыха

Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram

Британская модель с колумбийскими корнями Деми Роуз показала откровенные фото с отдыха в Мексике, и бесстыже засветила аппетитные ягодицы и гигантскую грудь, которую она просто не стала прятать в купальник.

Деми Роуз показала грудь в Instagram.

"Невинные глаза позволяют лучше разглядеть мир", - пишет Деми Роуз.

На фото Деми Роуз позирует в номере, повернувшись вполоборота к фотографу. На снимке она в одних крошечных трусиках-ниточках, которые только подчеркивают шикарную фугуру, и сводящие с ума бедра.

Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram

До этого она опубликовала серию других фото топлес, сочно демонстрируя свои самые главные достоинства фигуры.

Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram
Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram

Как известно - Деми родилась в Бирмингеме, закончила колледж по специальности косметология. Примечательно, что у девушки ростом 157 см 1995 года рождения фигура отнюдь не 90-60-90. У модели пышная грудь, которая уже успела войти в легенды, и девушка не стесняется ею похвастаться, когда нужно.

Особый успех Деми получила после 2015 года, переезда в США и участия в шоу Taz’s Models, после которого она стала желанным лакомым кусочком для миллионов фанатов, и почти всех модельных домов и изданий.

Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram
Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram

Ранее Полина Гагарина засветила грудь под купальником-ниточкой на отдыхе на Мальдивах.

Деми Роуз новости шоу бизнеса
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