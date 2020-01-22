"Пирожок выпал, письку видно": Дорофеева засветилась на интимном фото

Надя Дорофеева показала интимные фото от Дантеса/ Instagram

Певица Надя Дорофеева показала, как ее грудь и все остальное выпирает в облегающем купальнике на откровенном фото.

Надя Дорофеева показала свою стройную фигуру в купальнике на пару размеров меньше в Instagram.

"Владимир Дантес наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа", - говорит Дорофеева.

На фото Надя Дорофеева позирует в черном облегающем купальнике с воротничком, который выгодно демонстрирует все выпусклости ее фигуры, и засветил ягодицы певицы. Надя Дорофеева показала не только возбужденную грудь, но и легендарные татуировки, которые породили историю про добро, зло и Владимира Дантеса между ними.

Надя Дорофеева / Instagram

Поклонники Дорофеевой развернули войну в комментариях, сражаясь в обсуждении за обнажение интимных частей тела певицы.

"Письку видно", "ахаахахахах очень смешно", "развели тут полномасштабные сражения за письку...", "лучше б голая,а так пирожок выпал,лобок видно...не камильфо", "да и правда не очень", "ахахах, очень смешно", "когда купальник прошлогодний", "на этом аккаунте есть мое лицо) какое это отношение имеет к вашему не приличному комментарию?", "а письку показывать не стыдно? Логика", "Никогда не выдела такую офигенную Надю", "Киска", "Новая страна, новые купальники ", "Фотки просто супер", "Жарко" - пишут в комментариях.

Ранее британская модель Деми Роуз топлес показала свои сочные арбузики поклонникам