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Майли Сайрус сделала минет на сцене

22 января 2020, 17:59

В сети появились провокационные фото с Майли Сайрус, которая устроила порно-перфоменс на своем концерте.

Майли Сайрус
Майли Сайрус - минет на сцене / Instagram

Певица Майли Сайрус после расставания с Лиамом Хемсвортом ушла в отрыв, из которого так и не может выйти до сих пор.

На своем концерте красотка Майли Сайрус устроила настоящее шоу с резиновым мужчиной. Как Майли Сарус забавляется с резиновой игрушкой, показало телеграм-издание Светские Новости.

"Певица Майли Сайрус устроила нехилый перфоманс на своём концерте: она взяла надувную куклу мужика с длинным членом и имитировала секс в разных позах", - объясняют редакторы.

На фото, которые попали в их распоряжение, Майли Сайрус ходит по сцене с надувным мужчиной с огромным пенисом, и использует его для имитации секса неестественными путями. В особенности Майли Сайрус делает минет игрушке.

Пока что в сети невозможно найти видео с того самого концерта, чтобы оценить номер с мужским членом в полной мере.

Ранее Надя Дорофеева засветилась на интимном фото

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