"Извращюга": Саша Спилберг в трусиках показала интимные складочки

Саша Спилберг / Instagram

Российская блогерша Саша Спилберг, которая проявляет свою деятельность, где только может, снялась в новой фотосессии, и решила взбудоражить поклонников своими формами.

Саша Спилберг в трусиках заинтриговала поклонников в Instagram.

В посте девушка рассуждает об расставании и принятии решений. А потом просит назвать важные качества для людей.

"Расстаться ли с человеком? Полететь ли завтра же в путешествие? Взять ли проект? Я принимаю решения сразу же. Позже могу сомневаться но подсознательно, всё равно, решение в моей голове уже определено. Меня привлекает когда мужчина легко и быстро принимает решения, не стесняется делиться своими эмоциями, открываться, доверять!", - пишет Саша Спилберг.

Девушка поделилась своим видением того, каким должен быть ее мужчина.

"Когда он прилетает проводить тебя в аэропорт из другого города, или за несколько часов решает пересечь Атлантический океан... Я люблю когда люди не стесняются проявлять эмоции ничего не скрывая, самовыражаются. Ну и конечно же самая важная черта как в мужчинах так и женщинах по моему мнению это уверенность в себе. Уверенность это безумно привлекательно. Какие три самых главных качества для вас в людях?", - спрашивает она.

На фото Саша позирует в белых трусиках, которые открывают ее бедра и ягодицы, демонстрируя даже все изгибы тела, обычно спрятанные под бельем. Кроме того, она примерила кофточку с длинным рукавом полупрозрачную, и соблазнительно натягивающуюся на бюсте певицы.

Саша Спилберг / Instagram

Поклонники выразили свою точку зрения на фигуру Саши Спилберг и на ее заявление.

"Извращюга", "Сашуль ты не повторимо красивейшая девушка мира", "Нереальная", "Юмор, жизнелюбие,и чтоб заботливый был", "Малышка ты красивая", "Sasha", "Вуууууууу, лучше на тебя не смотреть, а тотослепну", "Какая ты у нас красивая", - пишут в комментариях.

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