Рита Ора без трусов засветила возбужденные соски в прозрачной майке

Рита Ора / Instagram

Певица Рита Ора опубликовала полуголое фото, на котором от души засветила огромную грудь в прозрачной белой маечке.

Рита Ора примерила прозрачную маечку, или очень откровенное боди, и похвалилась фото в Instagram.

"Мои любимые моменты с новой фотосессии для коллекции HOMAS SABO", - пишет она к посту.

На фото, которые показала Рита Ора, она демонстрирует огромную грудь в почти полностью прозрачном наряде, корча смешные рожицы и пытаясь при этом дерзко позировать.

Рита Ора сидит на диванчике, так что со стороны видно, что оголены ее ягодицы и берда - это может значить либо то, что певица позирует без трусиков, либо ее бельея с высокой посадкой - то есть маечка может быть на самом деле боди, либо внизу кадра ловко спрятаны резинки от трусиков.

Поклонники с восторгом кинулись обсуждать внешность Риты, и спорить по поводу присутствия, или отсутствия на певице трусиков.

Рита Ора / Instagram

Рита Ора / Instagram

Рита Ора / Instagram

Однако на другом фото Рита Ора продемонстрировал краешек своего наряда, что что стало ясно, что она все-таки примеряла очень откровенное боди.

Рита Ора / Instagram

Поклонникам очень понравились фото Риты Оры, и всего за пару часов они наставили более 660 тысяч лайков и десятки тысяч комплиментов.

Ранее появились фото с концерта Майли Сайрус. Во время выступления Майли Сайрус сделала минет на сцене.