Рита Ора без трусов засветила возбужденные соски в прозрачной майке

Британская певица Рита Ора поделилась интимными фото, сделанными для дорогого бренда.
Певица Рита Ора опубликовала полуголое фото, на котором от души засветила огромную грудь в прозрачной белой маечке.
Рита Ора примерила прозрачную маечку, или очень откровенное боди, и похвалилась фото в Instagram.
"Мои любимые моменты с новой фотосессии для коллекции HOMAS SABO", - пишет она к посту.
На фото, которые показала Рита Ора, она демонстрирует огромную грудь в почти полностью прозрачном наряде, корча смешные рожицы и пытаясь при этом дерзко позировать.
Рита Ора сидит на диванчике, так что со стороны видно, что оголены ее ягодицы и берда - это может значить либо то, что певица позирует без трусиков, либо ее бельея с высокой посадкой - то есть маечка может быть на самом деле боди, либо внизу кадра ловко спрятаны резинки от трусиков.
Поклонники с восторгом кинулись обсуждать внешность Риты, и спорить по поводу присутствия, или отсутствия на певице трусиков.
Однако на другом фото Рита Ора продемонстрировал краешек своего наряда, что что стало ясно, что она все-таки примеряла очень откровенное боди.
Поклонникам очень понравились фото Риты Оры, и всего за пару часов они наставили более 660 тысяч лайков и десятки тысяч комплиментов.
Ранее появились фото с концерта Майли Сайрус. Во время выступления Майли Сайрус сделала минет на сцене.