Юная красотка-порнозвезда порадовала фанатов сочными прелестями

Кендра Сандерленд (Kendra Sunderland, дата рождения – 16 июня 1995 года, город Сейлем, Орегон, США) — американская порноактриса и эромодель. Выросла и окончила среднюю школу в городе Западный Салем в 2013-м.

В следующем учебном году поступила в Университет штата Орегон, где и начала изучать бизнес с экономикой. Чтобы содержать себя и платить за обучение, она начала работать горничной в одной из отеля города Корваллис, а также моделью в эротическом видеочате. Дебютировала как порноактриса Сандерленд в 2015 году под руководством режиссера Грега Лански – владельца студий Vixen, Tushy и Blacked.

В 2017 году девушка стала обладателем престижной порнопремии AVN совместно с Миком Блю (Mick Blue) за лучшую сексуальную сцену мужчины / женщины в фильме Natural BeautiesПо состоянию на сегодняшний день Кендра Сандерленд – порнозвезда, которая снялась в 42 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Миша Кросс лукаво и развратно покрасовалась на откровенных фото. Позднее порнозвезда Кали Розес без стеснения "светанула" смачными прелестями.