"Узенькая, как у девочки": голая Любовь Толкалина засветила бритую киску

Любовь Толкалина / Instagram

Российская актриса Любовь Толкалина в ответ на критику фото ее голой ступни опубликовала полностью обнаженное фото, на котором засветила сочную грудь и аккуратно выбритую зону бикини.

Любовь Толкалина публикует совершенно голое фото в Instagram, прикрыв его полосками так, что ничего интимного она не скрыла.

"Друзья мои, а расскажите ка пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? я удивлена искренне. картинка ведь не про родинки и изьяны педикюра.... она ведь про композицию кадра....кто то видит буквальность и беса в ребро, а кто то ведь экспрессию и динамичность....не выдавайте себя, не пишите пожалуйста пошлостей, все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите... отписаться можно молча. Фото - Наталья Харитонова", - говорит Толкалина.

На фото Толкалина позирует на берегу реки или озера - за спиной видет другой берег. Толкалина совершенно голая, и не прикрывает почти ничего, только стыдливо сдвинула ножки. При этом актриса полностью во времй красе продемонстрировала пышную грудь и идеальную эпиляцию в районе зоны бикини.

Любовь Толкалина / Instagram

Поклонники не смогли сдержать восторга от ее поста и голого фото.

"Великолепная, узенькая стопа, как у девочки. Мастер по педикюру", "Молодец!!!! Поддерживаю полностью !", "Любовь, достойный ответ", "Красотка просто!", "Свободная летящая фотографу", "Красотка нереальная", "Вас это действительно так задело?", "Красивая", "Молодец!!!! Поддерживаю полностью !", "Богиня", "Браво!", "Класс", - пишут в комментариях.

До этого все ополчились на Любовь Толкалину за фото с голой ступней, которое она опубликовала незадолго до этого.

Любовь Толкалина / Instagram

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