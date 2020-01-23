Анастасия Волочкова вывалила голые телеса на снегу с вениками из бани

Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочоква снова будоражит сеть голым видом, при этом на снегу и с вениками. А, чтобы добавить огоньку, она еще и комментарии открыла к своему посту.

"Наконец-то выпал снег! Зима-лучшее время для русской бани!", - пишет Волочкова в фейсбуке.

Вероятно, у балерины стоит синхронизация Instagram и Facebook, причем на последнем комментарии она не отключала.

На фото Волочкова обнажилась на снегу в своем дворе, выставив вперед ноги, так что у фотографа не было шансов. Обязательный атрибут - веники, также присутствует. Вениками из бани Волочкова пытается скрыть свою гигантскую грудь.

Анастасия Волочкова / Instagram

Пользователи сети уже успели оценить ее фото, и оставить пару важных советов.

"Настя простынешь", "Секси", "Попу обморозишь", - пишут в комментариях.

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