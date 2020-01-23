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Белла Хадид случайно засветила грудь на сцене

23 января 2020, 11:02

Самая популярная в мире супермодель Белла Хадид на новом показе мод бесстыже засветила голую грудь прямо на подиуме,

Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram

Супермодель Белла Хадид представляла новую коллекцию на недавнем показе Jean Paul Gaultie SS20 show, и среди прочих нарядов, которые она надевает без белья, Белла примерила брючный костюм двойку на голое тело.

Белла Хадид показала сочную грудь на подиуме во время дефиле. В Instagram уже опубликовали много фото с полуголой моделью.

На фото, которые опубликовали в сети Белла Хадид позирует в нескольких нарядах - в черном платьечке, как у гувернантки - с корсетом, необычным подолом, и остроконечным бюстом. 

В другом наряде - в прозрачном платье с принтами, которые прикрывают оголенное тело. Прозрачный наряд очень выгодно подчеркивает фигуру Белы Хадид.

Костюм же, который надела Белла Хадид, очень выгодно подчеркивает ее фигуру, и демонстрирует естественную грудь во всей красе.

Зрители показа подловили на фото момент, когда пиджик предательски распахнулся во время дефиле, продемонстрировав фанатам больше, чем стоило бы.

  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram
  • Белла Хадид Instagram

Ранее сеть разорвали фото с концерта Майли Сайрус. Во время выступления Майли Сайрус сделала минет прямо на сцене.

Белла Хадид новости шоу бизнеса
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