Белла Хадид случайно засветила грудь на сцене

Белла Хадид / Instagram

Супермодель Белла Хадид представляла новую коллекцию на недавнем показе Jean Paul Gaultie SS20 show, и среди прочих нарядов, которые она надевает без белья, Белла примерила брючный костюм двойку на голое тело.

Белла Хадид показала сочную грудь на подиуме во время дефиле. В Instagram уже опубликовали много фото с полуголой моделью.

На фото, которые опубликовали в сети Белла Хадид позирует в нескольких нарядах - в черном платьечке, как у гувернантки - с корсетом, необычным подолом, и остроконечным бюстом.

В другом наряде - в прозрачном платье с принтами, которые прикрывают оголенное тело. Прозрачный наряд очень выгодно подчеркивает фигуру Белы Хадид.

Костюм же, который надела Белла Хадид, очень выгодно подчеркивает ее фигуру, и демонстрирует естественную грудь во всей красе.

Зрители показа подловили на фото момент, когда пиджик предательски распахнулся во время дефиле, продемонстрировав фанатам больше, чем стоило бы.

Ранее сеть разорвали фото с концерта Майли Сайрус. Во время выступления Майли Сайрус сделала минет прямо на сцене.