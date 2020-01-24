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"Пирожок вывалился, что за синяк?": Дорофеева заинтриговала интимным фото

24 января 2020, 07:15

Надя Дорофеева не удержалась, и побаловала поклонников свежим фото с отпуска в очень откровенном купальнике.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева поделилась провокационным фото в своем Инстаграм.

Надя Дорофеева засветина много лишнего на последнем фото со своего отпуска.

"Ну всё, последнее фото возле пальм, обещаю дальше постить только холод", - пише Дорофеева.

На фото Надя Дорофеева позирует в монокини на фоне моря и прямохонько под пальмой. Поклонники обратили внимание на тесный купальник, который очень сильно облегает ее фигуру, выделяя грудь и все остальное.

Кроме того, некто обратил внимание на значительный синяк на бедре у Дорофеевой.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Поклонники поспешили завались Дорофееву комплиментами.

"Мы очень надеемся на влог", "Супер, а что за синяк на правом бедре??", "Боже, котик", "Обожаю, ты лучшая", "Идеальная фигура", "Что ни фотка, то пирожок вывалился... Сама такая худенькая, а пирожок выходит упитанный?", "Супер", "Русалочка. С ума сойти, какая у тебя шикарная фигура. Бомба гёрл", "И я хочу фото под такой пальмой", "Такие женственные и нежные татухи", "Нууу уже пора бы фото поменять, а то и вижу только купальник, грудь и сочную классную попу. Хватит нас дразнить", Ну, как там, хорошо?", - пишут в комментариях.

До этого Белла Хадид случайно засветила грудь на сцене во время дефиле.

Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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