Анастасия Волочкова показала обвисшую грудь на селфи

Анастасия Волочкова / Instagram

Балерина Анастсия Волочкова устроила танцы в ванной, нарядившись в прозрачное белье, и развеселила поклонников.

Эксцентричная Анастасия Волочкова сменила белое полупрозрачное боди на черное прозрачное, и устроила развеселые танцы перед зеркалом.

"Я умею ждать", - пишет Волочкова на своем ролике в сторис.

Волочкова в этот раз примерила черное прозрачное боди с рюшками и очень глубоким декольте. Волочкова весело пританцовывала и соблазнительно трясла всеми выступающими частями тела, которые не удалось полностью скрыть в прозрачном наряде.

Если бы в сторис были комментарии, то поклонники точно оценили бы пляски Анастасии Волочковой и ее оголенные формы.

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