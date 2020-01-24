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Анастасия Волочкова показала обвисшую грудь на селфи

24 января 2020, 00:47

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила секси-танцы в ванной, и засветила фигуру в прощрачном белье.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Балерина Анастсия Волочкова устроила танцы в ванной, нарядившись в прозрачное белье, и развеселила поклонников.

Эксцентричная Анастасия Волочкова сменила белое полупрозрачное боди на черное прозрачное, и устроила развеселые танцы перед зеркалом.

"Я умею ждать", - пишет Волочкова на своем ролике в сторис.

Волочкова в этот раз примерила черное прозрачное боди с рюшками и очень глубоким декольте. Волочкова весело пританцовывала и соблазнительно трясла всеми выступающими частями тела, которые не удалось полностью скрыть в прозрачном наряде.

Если бы в сторис были комментарии, то поклонники точно оценили бы пляски Анастасии Волочковой и ее оголенные формы.

Ранее Белла Хадид случайно засветила грудь на сцене во время дефиле.

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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