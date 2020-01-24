Голая Кристина Агилера без трусов стыдливо показала грудь

Кристина Агилера / Instagram

Певица Кристина Агилера пошла вразнос, и снялась совершенно голой в новой фотосесси, продемонстрировав свои сочные формы.

Кристина Агтлера без трусиков спрятала голую грудь за плащем на фото в Instagram.

"Нужна сила, чтобы быть уязвимой", - пишет Кристина под фото, и упоминает, что нюды для нее снял Люк Гилфорд.

На фото Кристина Агилера позирует во весь рост в длинном черном кожаном плаще "мечта эксгибициониста", при этом выставив наружу оголенные груди, при этом соски решила спрятать под плащем, и выставила наружу ножу достаточно для того, чтобы продемонстрировать, что на ней нет никакого белья.

Кристина Агилера / Instagram

Поклонники по достоинству оценили голые фото Кристины Агилеры и за десяток часов наставили более 175 тысяч лайков и десятки сотен комментариев, в которых восхваляют ее красоту.

Ранее Надя Дорофеева опубликовала пикантное фото с пляжа.