"Выложила свои цибульки": Цибульская завела откровенным фото

Оля Цибульская / Instagram

Певица Оля Цибульская решила спровоцировать своих поклонников, и продемонстрировала свою грудь крупным планом.

Оля Цибульская засветила грудь в откровенном наряде в Instagram.

"Я знаю что тебе приснится. Поставь в комментарии эмоджи, которое описывает твой идеальный сон. И он обязательно сбудется, ай промис", - пишет Цибульская.

На фото Оля Цибульская похвасталась новым откровенным платьем и коротенькой прической. Певица снялась с такого ракурса, что декаольтеоказалось в центре внимания. И было на что смотреть - декольте у Цибульской устроено так, что прикрывает шею, но при этом ее грудь буквально выпадает из отверстия под шеей.

Оля Цибульская / Instagram

Поклонники Цибульской не смогли не отреагировать на такой откровенный наряд.

"Классно выложила свои цибульки", "Олены цыцы", "Сиськи)", "Прическа Вам очень идет", "Ого, классный образ", "Какая ты красивая", "Такая стрижка Вам идёт", "Красуня", "Ух, яке хороше платтячко", "Ммм груди вывалила", "Мiй идеальный сон цэ Оля в этом вбранні", "Ну,будь я мужчиной,то после увиденного это 2 спелых манго", - пишут в комментариях.

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