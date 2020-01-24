"Алкаш-примат, голубой дружок": голые фото с Паниным попали в сеть

Алексей Панин / Instagram

Еще не успели все отойти от скандального видео, на котором Панина имеют в анус руками и ногами две доминатрикс, как в сеть попали новые скандальные кадры.

Фото, на котором Панин в окужении трех голых женщин отдыхает на лодке вызвало бурные обсуждения.

"Пираты 21 века", - пишет Панин. В Геотегах в Instagram он добавил, что это Карибское море.

На фото Панин сидит в кресле, так что он единственный, о ком невозможно понять - одет, или нет. Зато он находится в компании двух девушек, и третья после купания как раз поднимается на борт. Они-то и оказались голые. Первая - ближе всего бесстыже продемонстрировала фотографу не только грудь, но и выбрытый лобок и все, что к нему прилагается, а вторая стыдливо надела трусики, оставив на виду голую грудь. На заднем фоне третья девушка светя голой грудь во всей красе залазит на лодку после купания.

Панин попытался зарисовать интимные подробности своих подруг, но не особо старался, и даже пропустил девушку сзади - а в Instagram за это и вовсе могут забанить.

Алексей Панин / Instagram

Поклонники накинулись на свежее фото, и завалили его позитивными и негативными комментариями.

"Колокольчик клевый. У меня клиентка была вчера, сказала : " Хорошие мужики должны размножаться", "Отличные пиратки и пират", "В след раз с вами поеду))))", "Счастливчик", "Лёха умеет отдыхать красиво", "сзади Лёш, вооон там девушка из воды вылезает", "придуркам и этого хватит чтоб жалобу кинуть", "Откуда взяли , что алкаш-примат в компании продажных баб может вызывать чувство восхищения у россиян? Скорее всего , по заказу самого урода -Панина эту пиар-статейку тиснул его " голубой " дружок..."- пишут в комментариях.

Ранее Панин напугал профессионального проктолога видео своего анального секса.