"Что за срамота, шалунья, трусы забыла": Рудова засветила грудь на откровенном фото

Наталья Рудова / Instagram

Наталья Рудова снялась совсем голой в прозрачном бассейне, и стала звездой дня.

Актриса Наталья Рудова засветила белоснежную грудь и упругую попу на голом фото в своем Instagram.

"Ныряй , ни о чем не думай , просто плыви.. и будь свободна... Русалочка. Кто еще не купил февральский номер журнала Максим россия ? Фото потрясающего Александра Мультикова", - пишет она.

На фото Наталья голая нырнула в прозрачный бассейн, и достала дна, выгнулась дугой, засветив при этом сочную грудь, упругие бедра и ягодицы.

Наталья Рудова / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от голой Натальи Рудовой, и завалили ее комментарями.

"Русалка,Наташа,ты голенькая?", "Безумно красиво",

"Часы одела, а трусы забыла)",

"Очень красиво и очень пошло", "Да ты просто космос ,детка ", "Натаха, голая что ли?! ",

"Ладно без шапочки, голую и без справки", "Классно", "Красивое фото",

"Без шапочки и голую. Какой беспорядок", "Ох, Шалунья",

"Ваааай!!!! Пушка!!! ", "Голожопик",

"Что за срамота , но красивая", "Круто сфоткал, ты голая, но тут это реально похоже на искусство, а не на порнуху или ещё что-то. Фотограф профессионал".

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