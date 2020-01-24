"Что за срамота, шалунья, трусы забыла": Рудова засветила грудь на откровенном фото

Российская актриса Наталья Рудова показала себя полностью обнаженной.
Наталья Рудова снялась совсем голой в прозрачном бассейне, и стала звездой дня.
Актриса Наталья Рудова засветила белоснежную грудь и упругую попу на голом фото в своем Instagram.
"Ныряй , ни о чем не думай , просто плыви.. и будь свободна... Русалочка. Кто еще не купил февральский номер журнала Максим россия ? Фото потрясающего Александра Мультикова", - пишет она.
На фото Наталья голая нырнула в прозрачный бассейн, и достала дна, выгнулась дугой, засветив при этом сочную грудь, упругие бедра и ягодицы.
Поклонники пришли в дикий восторг от голой Натальи Рудовой, и завалили ее комментарями.
"Русалка,Наташа,ты голенькая?", "Безумно красиво",
"Часы одела, а трусы забыла)",
"Очень красиво и очень пошло", "Да ты просто космос ,детка ", "Натаха, голая что ли?! ",
"Ладно без шапочки, голую и без справки", "Классно", "Красивое фото",
"Без шапочки и голую. Какой беспорядок", "Ох, Шалунья",
"Ваааай!!!! Пушка!!! ", "Голожопик",
"Что за срамота , но красивая", "Круто сфоткал, ты голая, но тут это реально похоже на искусство, а не на порнуху или ещё что-то. Фотограф профессионал".
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