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"Извращение": жена Морозюка сверкнула грудью и показала, как лизать

25 января 2020, 07:15

Известная блогер и светская дама Ирина Морозюк показала интимные фото во время шопинга, и завлекла поклонников пикантным видео.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Жена Николая Морозюка Ирина, которая скучает, пока муж на работе, решила развлечь себя пикантными фото во время похода по магазинам. Кроме того, девушка не удержалась от того, чтобы поддразнить поклонников.

Ирина Морозюк засветила упругую грудь в нарядах без лифчика, и выложила все в свой Instagram.

В магазине Ирина Морозюк позирует в синих облегающих шортиках, к которым примеряет красный жакет в клеточку на голое тело и розовое полу-пальто или длинный полу-жакет.

При этот она небрежно отодвигает полы одежды так, чтобы во всей красе продемонстрировать свою пышную грудь, которую такие наряды неспособны удержать.

Кроме того, Ирина Морозюк еще и опубликовала видео, на котором, соблазнительно облизывает ладонь, и интригующе улыбаясь опускает ее вниз. Как оказалось, для того, чтобы полистать блокнот.

"Строго 18+", - пишет Ирина Морозюк.

"Извращение таких как ты надо судить за такие видосы", "неее)) извращённая твоя голова", "У меня даже стыдно тебе отвечать", "Ирочка, а можна силиконовый слепок твоей киски заказать??", "таких просьб ещё не было", "Это означает да?? Просто на живую боюсь у меня денег хватит!! А силиконовая, какая не какая, а отрада))", "А ты наверное частенько так "листаешь"...", "Ты вызываешь аппетит", "Мне б такую мамку", "Руку то помыла хотя бы?) А то неизвестно,что до языка трогала!)))", - пишут в комментариях.

Ранее

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