"Грудки прям наливные яблоки": Бочкарева топлес взорвала сеть

Наталья Бочкарева / Instagram

Актриса Наталья Бочкарева, известная по Счастливы вместе, сняла лифчик для своих подписчиков.

Наталья Бочкарева показала пышную грудь в своем Instagram.

"Друзья, поговорим? Как вечер воскресенья проходит? Чем занимаетесь?", - пишет Наталья Бочкарева.

На фото Бочкарева позирует без лифчика. Бочкарева повторила популярный нынче образ, и надела деловой костюм на голое тело. Только грудь Бочкаревой не удерживается за ее пиджаком, и вываливается из наряда.

Наталья Бочкарева / Instagram

Поклонники не смогли удержаться от откровенных комментариев.

"Смотрим на ваши красивые формы))", "Как всегда шикарна!!! Спору нет", "Шикарное фото Наталья. Успехов вам в вашей работе, от коллег", "Пиджак то явно лишний", " Красавица", "Смотрю на сиськи и думаю , неужели идеальной формы , хм , вопрос серьезный", "А грудки хороши, прям наливные яблоки", "Сиськи красивые", "Сногшибательная!", - пишут в комментариях.

Напомним, что за неделю до этого закрыли дело против Натальи Бочкаревой за хранение наркотиков в трусах.