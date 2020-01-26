"Грудки прям наливные яблоки": Бочкарева топлес взорвала сеть

Российская актриса Наталья Бочкарева после того, как избавилась от уголовного дела, публично показала грудь.
Актриса Наталья Бочкарева, известная по Счастливы вместе, сняла лифчик для своих подписчиков.
Наталья Бочкарева показала пышную грудь в своем Instagram.
"Друзья, поговорим? Как вечер воскресенья проходит? Чем занимаетесь?", - пишет Наталья Бочкарева.
На фото Бочкарева позирует без лифчика. Бочкарева повторила популярный нынче образ, и надела деловой костюм на голое тело. Только грудь Бочкаревой не удерживается за ее пиджаком, и вываливается из наряда.
Поклонники не смогли удержаться от откровенных комментариев.
"Смотрим на ваши красивые формы))", "Как всегда шикарна!!! Спору нет", "Шикарное фото Наталья. Успехов вам в вашей работе, от коллег", "Пиджак то явно лишний", " Красавица", "Смотрю на сиськи и думаю , неужели идеальной формы , хм , вопрос серьезный", "А грудки хороши, прям наливные яблоки", "Сиськи красивые", "Сногшибательная!", - пишут в комментариях.
Напомним, что за неделю до этого закрыли дело против Натальи Бочкаревой за хранение наркотиков в трусах.