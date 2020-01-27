"Это порнуха": дочь Поляковой засветилась на интимном фото

Маша Полякова / Instagram

Дочь Оли Поляковой Маша показала почти голые ягодицы на очень откровенном фото, и спровоцировала подписчиков на бурный скандал.

Маша Полякова сексуально натянула трусы в своем купальнике, и показала это фото в Instagram.

"Что если я буду постить больше таких фото ??", - пишет Маша Полякова.

На фото Маша Полякова позирует в откровенном желтом купальнике. Полякова стоит вполоборота, повернута спиной к фотографу. Маша Полякова пытается соблазнительно позировать, оттопырив пятую точку и подтянув трусы так, что они становятся похожими на ниточку.

Маша Полякова - откровенное фото / Instagram

Подписчики Маши Поляковой устроили жаркие споры из-за этого фото, потому что девочка еще несовершеннолетняя. Но многие пишут, что раз ее взрослая мама разрешает публиковать такое фото - это ее личное дело.

"Это разрывается порнуха а не бразильская посадка ,если так уж хочется натянуть может вообще не одевать?", "конкретно на этом фото выглядят сильно натянутыми", "нет. Это бразильская посадка. Плавки всегда будут высоко натянуты. Если мои слова ничего не говорят, то Гугл в помощь", "чему завидовать? Тому что она жопу показует,вообще лично мое мнение субъективное, "тут ни чем завидовать"", "ти ж з України, яка Бразилія, це ж жирно", "и даже если подрасту,то жопу выставлять не буду!!Это не красиво,с боку девочки-14 лет. вы же это понимаете", "и что?Я тоже хожу в модельное агенство,мне тоже жопы выставлять?Конечно,это не дело,но блин,у человека тоже есть своё мнение личное))", "вроде взрослая женщина, а пишете такой кошмар, под постом у ребёнка. Какая разница какие фото она выставляет, это не ваш ребёнок, следите за своими детьми, её родители видели это фото, и разрешили выставить, пускай выставляет. Вы, вообще сюда ни каким боком не должны лесть", "Мамина попа лучше", "порівнювати попу дорослої жінки з підлітковую, це смішно", "ми живемо в 21 столітті і кожен має право робити те що він хоче, якщо вона виставила таке фото то воно їй подобається і я сумніваюся, що її мама про того щоб вона виставляла такі фото. Повторюся критикувати попу підлітка з боку таких дорослих і освічених людей як ви це не розумно, тай вона ніде не казала що її попа ідеальна ( я вважаю не розумним критикувати і обговорювати чужі попи. ми всі не ідеальні, тому закриймо цю тему)", "Да малиш ти красотка", "Будет отлично", "Прикольно", Куда дети катятся. В таком возрасте еще мультики смотреть, а они жопы выкладывают", "Мы об*рочимся", "Нормально будет", "Бомба", - пишут в комментариях.

Ранее Маша Полякова заинтриговала странными трусами на откровенном фото с отдыха.