"Сняла трусики и покрасила лобок": жена Морозюка показала голое фото

Ирина Морозюк / Instagram

Жена футболиста Николая Морозюка Ирина показала фото топлес в красном белье, и свела с ума всех своих подписчиков и просто пользователей сети.

Блогер Ирина Морозюк разделась до трусиков и поделилась интимным фото в Instagram.

"Рубрика "сраные советы от Ирины Морозюк" Давайте поговорим о самооценке? .Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка. И вы знаете , что с такой проблемой живет очень большая часть населения. Любить себя очень сложно , но очень нужно! Многие из нас, в том числе и я, заблуждаются насколько это важно. Потому что единственный человек, который будет с вами до конца жизни -это ты сам. Поэтому каждому надо работать над самооценкой и избавляться от комплексов. И только когда вы перестанете нуждаться в чей то любви и поддержке , тогда вы по-настоящему себя любите и цените", - пишет Морозюк.

На фото Ирина Морозюк делает сексуальное селфи в одних красных кружевных трусиках и с красным бантиком, пытаясь при этом удержать свою огромную грудь одной рукой, при этом демонстрируя все свои татуировки.. Ирина Морозюк не смогла спрятать голую грудь, прикрываясь одной рукой., и завела поклонников интимным фото.

Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники по достоинству оценили октровенное фото Ирины Морозюк, и забросали ее комплиментами.

"Блин ты бы Ира классно выглядела на обложке плейбоя ,ты очень фотогинична!!!", "Тут вже викликали МЧС?Бо тут пожар))) заниженая самооценка)даже моя жена на это не првелась бы)", "Аппетитненько", "ти знаєш, що ти дуже красива і приваблива і що ти можеш мати того, кого хочеш !!!!", "Повезло Морозюку з такими формами", "Шикардос", "Мне кажется если бы ты сняла трусики и покрасила свой лобок красным было по интимней", "Завтра садимся в кружок и будем изливать у кого ниже самооценка). Если можно в следующий раз более подробно показать какая из них ниже. Левая или правая", "То чувство когда есть горячее фото, но ты не знаешь, что сказать) в итоге мы видим текст самооценки))", - пишут в комментариях.

Ранее Наталья Бочкарева топлес взорвала сеть откровенным фото.