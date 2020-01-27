"Довы*бывлся": Шнуров насмешил матерным стихом о попе РПЦ Чаплине

Шнуров от души попрощался с мертвім Всеволодом Чаплиным / govoritmoskva.ru

Сергей Шнуров почтил смерть российского священника Всеволода Чаплина, который обещал ему ад, а против украинцев чуть не объявил священную войну.

Лидер группировки Ленинград с достаточным уважением и не без мата написал о смерти протеирея Всеволода Чаплина в Instagram.

"Призвал господь к себе раба,

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой.

Был он не то, чтоб очень старый,

Но умер всё же раньше тех,

Кому грозил он смертью лютой.

Что прошлое уж ворошить,

Почтят его в тиши минутой,

И дальше побегут грешить.

Теперь глашатай п*здеца

Кто, вместо Чаплина? Другой?

Он сможет сварочной дугой

Метафор зажигать сердца?

Да, он ушёл, не попрощался.

Был, был, а вот уже и нет.

Короче, вызвало начальство,

К себе в небесный кабинет.", - пишет Шнуров.

Фанаты Шнурова с восторгом отнеслись к его стиху, который, в общем, даже не высмеивает люто ненавидевшего Шнурова священника.

"Довы*бывлся" Простите... Отправили отдыхать", "не факт!!! Пусть там отрабатывает перед богом", "на повышение пошел", "А хорошо сказал. По доброму. Без злобы и злорадства... а то в интернетах просто треш.", "Умнее было бы промолчать, но это все потому что вместо тебя эту страницу ведет какой то х*й :))", "Сергей о мертвых либо хорошо либо никак", "А мне жалко.......пусть и ругал всех, но всё же..", "Вызвало начальство", - пишут в комментариях.

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