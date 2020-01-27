"Довы*бывлся": Шнуров насмешил матерным стихом о попе РПЦ Чаплине

Шнуров привел в дикий восторг поклонников стихом о Всеволоде Чаплине, который обещал ему ад, и призывал убивать украинцев.
Сергей Шнуров почтил смерть российского священника Всеволода Чаплина, который обещал ему ад, а против украинцев чуть не объявил священную войну.
Лидер группировки Ленинград с достаточным уважением и не без мата написал о смерти протеирея Всеволода Чаплина в Instagram.
"Призвал господь к себе раба,
С фамилией комичной Чаплин.
Закончилась его судьба,
И время вытекло до капли.
Желал расправ, где видел грех,
И угрожал он божьей карой.
Был он не то, чтоб очень старый,
Но умер всё же раньше тех,
Кому грозил он смертью лютой.
Что прошлое уж ворошить,
Почтят его в тиши минутой,
И дальше побегут грешить.
Теперь глашатай п*здеца
Кто, вместо Чаплина? Другой?
Он сможет сварочной дугой
Метафор зажигать сердца?
Да, он ушёл, не попрощался.
Был, был, а вот уже и нет.
Короче, вызвало начальство,
К себе в небесный кабинет.", - пишет Шнуров.
Фанаты Шнурова с восторгом отнеслись к его стиху, который, в общем, даже не высмеивает люто ненавидевшего Шнурова священника.
"Довы*бывлся" Простите... Отправили отдыхать", "не факт!!! Пусть там отрабатывает перед богом", "на повышение пошел", "А хорошо сказал. По доброму. Без злобы и злорадства... а то в интернетах просто треш.", "Умнее было бы промолчать, но это все потому что вместо тебя эту страницу ведет какой то х*й :))", "Сергей о мертвых либо хорошо либо никак", "А мне жалко.......пусть и ругал всех, но всё же..", "Вызвало начальство", - пишут в комментариях.
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