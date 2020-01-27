Проложил дорогу членом: россиян получил сразу три "ПорноОскара"

Россиянин Алексей Маетный, он же Markus Dupree, уже несколько лет снимается в порно - не щадя гениталий.
Россиянин Алексей Маетный, более известный под псевдоником Маркус Дюпри (Markus Dupree), получил сразу три статуэтки т.н."ПорноОскара" (AVN Awards).
37-я церемония вручения AVN Awards 2020 прошла в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Маетный пришел за наградами со своей возлюбленной - перспективной порноактрисой Отем Фоллс (Autumn Falls).
Маетный получил статуэтки в номинации Best Double Penetration Sex Scene (Лучшая сцена секса с двойный проникновением), Best Gangbang Scene (Лучшая сцена группового секса), Best Three-Way Sex Scene (Лучшая сцена секса втроем).
К слову, Маетный уже несколько лет регулярно снимается в порно в США. Несколько лет был женат на популярной порноактрисе из Испании Бриджит Би (Bridgette B).
Напомним, ранее самой популярно порноактрисой мира по версии Pornhub Awards стала американка Лана Роудс